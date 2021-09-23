23 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

İletişimcilere Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Alo 153, Beyaz Masa ve Santral personeline Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim Uludağ Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi Eğitmeni Devlet Tiyatrosu Dramatuğu Vildan Durdağ tarafından verilen eğitimde, iletişimde hitabetin önemi, iletilen mesajı ses tonu, vurgu ve tonlama ile etkili kılmanın yolları, iletişimde doğru bilinen diyalog yanlışları, kriz ve çözüm yönteminde kullanılacak ifadeler vurgulandı. Ayrıca kurumsal iletişimde algı ve olgu yönetimi gibi kurumsal bilgiler anlatılarak oyun içinde öğretme metotları prova edildi. Verilen yönergelerle tespit edilen eksikliklerin, bireysel deneyimler ile yaparak yaşayarak fark edilmesi sağlandı.

Dramatik Oyunlar, katılımcıların yoğun ilgisi ile uygulanırken, sonuçlar ve kazanımlar değerlendirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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