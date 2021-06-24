İletişimciler, "Sosyal Medyada Marka Yönetimi" etkinliğinde buluşacak
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İletişimciler, "Sosyal Medyada Marka Yönetimi" etkinliğinde buluşacak

İletişimciler, 'Sosyal Medyada Marka Yönetimi' etkinliğinde buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri dijital mecralarda ve sosyal medyada marka yönetimi konusunda alanında uzman konuklarla buluşmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "Sosyal Medyada Marka Yönetimi" etkinliği düzenlenecek. Online olarak yapılacak etkinlik 25 Haziran Cuma günüsaat 20.00'de yapılacak.

Moderatörlüğünü EÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in yaptığı etkinlikte, Ajans 3S şirketinde Dijital Bölüm Yöneticisi Uğur Ünal ve 323 Dijital şirketinde Dijital Projeler Yöneticisi Alper Murat Yalçın konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik kapsamında konuklar; deneyimlerini, sosyal medyada stratejik planlama yapmayı ve iletişim stratejileri hakkında öğrencileri bilgilendirecek. "Sosyal Medyada Marka Yönetimi" etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye EÜ İletişim Fakültesi web sayfasından ulaşılabilecek.

Kaynak: Bültenler

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