İletişimciler Çeşme İçin Yarıştı

30.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17

Etkinlikler kapsamında, EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri arasında düzenlenen "Çeşmenin Kültürel Mirası" temalı iletişim kampanyası yarışması büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden oluşan 15 grup yarışarak, Çeşme'nin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması konusundaki kampanyalarını aktardılar. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci ve Çeşme MüzeMüdürü Sevgi Soyaker'injüri üyesi olarak yer aldığıyarışmada, öğrencilerin Çeşme ile ilgili özgün projeleri fark yarattı.

Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, "1.Uluslararası Çeşme Kültürel Mirasa Saygı ve Sanat Günleri"ni,11 Aralık tarihinde başlattıklarını ve 11 Haziran'a kadar sürecek etkinliklerde üniversite-halk bütünleşmesini sağlayacak çok sayıda etkinlik planladıklarını kaydetti. "Çeşme'yi Gönülden Seviyoruz" sloganı ile başlatılan etkinlikler, 2020 yılı bahar dönenimde hız kazanacak.

Kaynak: Bültenler