İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'dan 3 yeni kitap
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'dan 3 yeni kitap

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, üç yeni kitabıyla okurlarına yeniden "merhaba" dedi.

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'dan 3 yeni kitap
04.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:40

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, üç yeni kitabıyla okurlarına yeniden "merhaba" dedi.

"Mazeret Yok, Çıkış Var" üst başlığı altında, üçleme şeklinde çıkan ve "İletişimde Başarı", "Liderlikte Başarı" ve "Hayatta Başarı" isimlerini taşıyan kitaplar, geçen hafta okurlarla buluştu.

Kızıldağ, yazdığı üçlemeyle ilgili açıklamasında, 21. yüzyıl insanının çağın gerektirdiği donanımlara sahip olması ve sorunlar üzerine konuşmak yerine çözümlere odaklanması gerektiğini belirterek, "Hayatın içindeki engellere takılıp kalmak yerine çıkış yollarını bulmak için harekete geçen insan, çağının gerçeklerine uygun yaşayan insandır. 'Mazeret Yok, Çıkış Var' üçlemesi, bunların farkında olan ve çıkış yollarını bulma kararlılığı gösterenler için bir rehber niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İş hayatında ve özel hayatta başarı yolunun, "mazeret yok" diyebilme cesaretini göstermek, çözümlere odaklanmak ve sürekli yeni çıkış yöntemleri aramaktan geçtiğini aktaran Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Yakın gelecekte, 'Mazeret yok, çıkış var' diyebilenler bir adım öne çıkacak ve kendi alanlarında, büyük başarılara imza atacak. Bunu şimdiden öngörmek ve gereklerini yerine getirmek, bir yerden başlamak gerekiyor. İşte bu kitaplar, o başlangıç noktası olacak."

Şaban Kızıldağ, 2 milyon insana ulaşan "Mazeret Yok" seminerlerinin başarısının nedeninin, benzerlerinden ayrışması olduğunu belirterek, bu eğitimlerin, hayata dair sorunları tanımlamakla kalmadığını, her sorunun bir çıkış yolu olduğunu, eğer istenirse o yolların bulunabileceğini hatırlattığını anlattı.

"Mazeret Yok" seminerlerinin, geçmişin bugünü nasıl etkilediğinin kavranmasına, bugünün yarını oluşturmakta ne kadar belirleyici olduğunun anlanmasına yardım ettiğini vurgulayan Kızıldağ, seminerlerin insanların çıkışa giden yollarda önünü görmesini, ayağına takılan taşları fark etmesini sağladığını, zihinlerdeki karanlıkları aydınlatırken yüzleri gülümsettiğini ve kalplerde yepyeni bir kapı açtığını kaydetti.

Kızıldağ, ayrıca, hayatın her alanında "mazeret yok" diyebilme cesaretini gösterenlere ödül olarak yazdığını belirttiği "Mazeret Yok, Çıkış Var" üçlemesini Mazeret Yok seminerleriyle açılan kapının ardındaki yeni kapıları göstermek için kaleme aldığını bildirdi.

Okurlarına, hangi mazeretlerden kurtulup hangi çıkışlara yönelmeleri gerektiğini anlatan bu üçlemenin, aynı zamanda "ilk anahtar" niteliğini taşıdığına işaret eden Kızıldağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir yerden nasıl çıkılacağını bilmeyen insan, kendini güvende hissedemez. Güvende hissedemeyense asla özgür olamaz. Şu an bulunduğunuz konum ne olursa olsun, kariyer yolculuğunuza güvenle devam edebilmek, hedefinize özgürce ilerleyebilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm olası çıkışları bilmeniz ve hatta gerektiğinde, kendiniz için veya liderlik ettiğiniz insanlar için yeni çıkışlar tasarlayabilmeniz gerekiyor. Unutmayın, çağımız insanının en önemli görevi içinde bulunduğu sorunları aşmak için gereken çıkış yollarını keşfetmektir. Bu üçleme, keşfe açık olan herkesi yenilikçi çıkış teorileriyle tanıştırıyor ve onlara stratejik önem taşıyan pratik 'çıkış' yolları gösteriyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Haber
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Sakarya Havai Fişek Türk Lirası
Şu an buradasınız: İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'dan 3 yeni kitap - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 20:04:05. #1.14#
title