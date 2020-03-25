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Koronavirüs, Türkiye, CEO, Ekonomi

İletişim ve işbirliği çözümleri ücretsiz sağlanacak

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla bütün sektörlerde gerekli tedbirler alınırken bu doğrultuda bir takım kolaylıklar da sağlanıyor.

25.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
İletişim ve işbirliği çözümleri ücretsiz sağlanacak

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla bütün sektörlerde gerekli tedbirler alınırken bu doğrultuda bir takım kolaylıklar da sağlanıyor. İletişim ve işbirliğini geliştirme ve basitleştirme çözümleri sunan Avaya, bugün Avaya Spaces işbirliği yazılımını dünya çapında nitelikli kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte kolejler ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarına ücretsiz olarak sağlayacağını duyurdu.

İletişim ve işbirliğini geliştirme ve basitleştirme çözümlerinde küresel bir lider olan Avaya Holdings Corp., dünya çapında nitelikli kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte kolejler ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarına Avaya Spaces işbirliği yazılımını ücretsiz olarak sağlayacağını duyurdu. Uygulama kolaylığı ve örgütsel dayanıklılık ve süreklilik üzerindeki önemli etkisi ile tanınan Avaya Spaces, üzerinde gerçekleştirilen video işbirliği trafiğinde yüzde 200 artış gözlendi.

Duyuruda konuyla ilgili açıklaması bulunan Avaya CEO'su Jim Chirico, "Coronavirus (COVID-19) dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarını etkiliyor ve her gün bu salgının sebep olduğu ciddi sağlık ve güvenlik sorunları hakkında yeni üzücü hikayeler duyuyoruz" dedi. Chirico, "Özellikle okul ve üniversite yöneticilerinin bir yandan öğrencilerinin güvenliliğini düşünürken bir yandan da derslerin devamlılığını, öğrencilerle iletişimi ve eğitim hedeflerini yerine getirmeye çalıştığı eğitim sektöründe acil bir ihtiyaç mevcut. Avaya'nın dünya çapında eyalet, yerel yönetim ve eğitim pazarında dört milyon UC ve iletişim merkezi mevcut - bu nedenle sektörün taleplerini anlıyor ve Avaya Spaces teklifimizi buna göre oluşturuyoruz" dedi.

Türkiye'de öğrencilerin kullanması ücretsiz

Açıklamaya göre Türkiye'deki öğrencilere destekte bulunan Avaya Space, COVID 19 sebebiyle tercih edilen uzaktan eğitim sürecinde 90 gün boyunca ücretsiz olarak iletişim ve işbirliği kurma fırsatı sunuyor. Bu yöntemi kullanan öğrenciler, Türkiye'deki sağlam internet altyapı kapasitesi sayesinde eğitimlerine kesintisiz ve ücretsiz olarak devam edebilecekler.

Platform, insanların ve kuruluşların uzaktan iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan ve yazılı sohbet, sesli sohbet, video iletişim, çevrimiçi toplantılar ve içerik paylaşımı entegrasyonunun ötesine geçen bir bulut toplantısı ve ekip işbirliği çözümü sunmakta. Şirket, kullanıcılara, 200 katılımcıya kadar sesli ve görüntülü konferans da dahil olmak üzere kapsamlı toplantı ve ekip işbirliği özellikleri sunuyor. Aynı zamanda mobil özellikli bir çözüm olarak, kullanıcılara seyahat etmenin ve bağlantı kısıtlı olduğu durumlarda, iletişimleri takip etmek ve görevleri yönetmek için basit, güvenli ve etkili bir yol ortaya koyuyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre Avaya ekipleri ve ortakları, henüz Ocak ayının başlarında, Çin'in Wuhan kentinde coronavirüs salgınının ilk aşamalarında insanlara yardımcı olmak amacıyla vakit kaybetmeden işe koyuldu. Şirket, sağlık personelinin uzaktan konsültasyon ve video teşhis yapmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda hastaların sevdikleriyle sanal ortam üzerinden iletişim kurabilmelerini sağlamak için bölgedeki hastanelere hızlı kurulum ve dağıtım için ses ve video ekipmanı bağışlayarak kaynaklar gönderdi. Şirketin ayrıca ABD'deki kamu sağlık birimleriyle işbirliği yaparak acil çağrı merkezlerini birkaç saat içinde faaliyete geçirdi. Avaya, iletişim merkezi temsilcilerinin, evden çalışma işbirliği teknolojileri aracılığıyla müşterilerine en güvenli şekilde destek sunabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak da dahil olmak üzere, bu küresel zorluk sırasında müşterilerine destek olacak fırsatları araştırmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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