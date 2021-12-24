İletişim sektörü Meet & Talk etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (DHA) - Halkla ilişkiler ve iletişim sektörü odaklı içerik platformu Halklailiskiler.co, iletişim profesyonelleri ve genç iletişimcileri Meet & Talk etkinliğinde buluşturdu.

İletişim profesyonellerini ve genç iletişimcileri bir araya getiren Halklailiskiler.co Meet & Talk etkinliğinin ikincisi İstanbul'da gerçekleşti. 80'in üzerinde iletişimcinin katıldığı etkinlik sektörün deneyimli isimlerinin konuk olduğu söyleşi ile başladı. 80'in üzerinde iletişim profesyoneli ve genç iletişimcinin katıldığı Meet & Talk etkinliğine sektörden önemli isimler de katılım gösterdi. İletişim yönetimi ve ajans kültürü konulu söyleşinin moderasyonunu Halklailiskiler.co Genel Yayın Yönetmeni Bilal Boğa gerçekleştirdi.

BU ETKİNLİKLER SEKTÖREL ETKİLEŞİMİ YÜKSELTİYOR

Etkinlik hakkında konuşan Halklailiskiler.co Genel Yayın Yönetmeni Bilal Boğa, "Pandemi sebebiyle başlayamadığımız fiziksel etkinliklerimize geçtiğimiz ay Meet & Talk ile başlama fırsatı bulduk. Sektörel etkileşimin yükselmesi adına bu tarz etkinlikleri farklı konu ve konuklarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İki yıl önce kurulan Halklailiskiler.co'nun bugün sektörün büyük çoğunluğuna ulaştığı bir dönemdeyiz. Gerçekleştireceğimiz etkinlik ve projelerle de sektörü daha sık bir araya getireceğiz. Başta konuklarımız Esra Şengülen Ünsür ve Yaprak Yapsan olmak üzere katılım sağlayan tüm iletişim profesyonelleri ve genç iletişimcilere teşekkür ederiz" dedi.

DOĞRU İLETİŞİM YÖNETİMİ AYNI ORANDA BAŞARIYA ETKİ EDİYOR

Etkinlikte konuşan özel bir iletişim ajansının başkanı Yaprak Yapsan, "İletişim sektöründeki kurumsal tecrübelerimin ardından henüz sosyal medyanın ilk dönemlerinde ajansım Idecon Idea&Congress'i kurdum. O dönem aldığım kararla daima genç kalacak bir ekip yönetme arzusuyla iletişim dünyasının ajans alanına adım attım. Idecon'un 10 yılı geçen hikayesine baktığımda her zorluğa rağmen doğru iletişim yönetiminin daima başarıya ulaştırdığına şahit oldum. İletişimciler olarak şunu unutmamalıyız; iletişim süreçlerini ne kadar doğru yönetebilirsek, başarıyı da o oranda artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

UZMAN OLUNAN BİR ALAN VEYA HOBİ İLETİŞİMDE DEĞER TAŞIYOR

İletişim dünyasına dair görüşlerini etkinlikte paylaşan özel bir iletişim ajansının yönetici ortağı Esra Şengülen Ünsür, "İletişim dünyasına tesadüf sayılabilecek şekilde adım atan bir iletişimci olarak öncesinde başka bir kariyer planlıyordum. Fakat yer aldığım projeler, iletişime olan yatkınlığım beni önce sektöre daha sonra ise ortağı olduğum Artı İletişim Yönetimi hikayesine götürdü. İletişimciler olarak diğer birçok sektör gibi iyi bir deneyime, iyi derecede yabancı dile, iyi bir üniversite mezunu olmaya dikkat ediyoruz. Fakat daha önemlisi "Uzman olunan bir alan veya hobiye sahip olmak" oluyor. Deneyimime dayanarak şunu söyleyebilirim ki; iyi not ortalamasından daha iyi bir şey varsa o da farklı alanlarda kendini yetiştirebilmektir. Kendine yatırımı sadece not ortalaması sanmak başarıyı engelleyen bir faktör haline geliyor. Bu nedenle iletişim alanında çalışmak, ajans yöneticisi olmak istiyorsanız mutlaka kendinizi bir alanda uzmanlaştırın, kendinize yatırım yapın" diye konuştu.

Söyleyişinin ardından katılımcılar ile ve konuklar bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu. Halklailiskiler.co Meet & Talk etkinliğinin her ay düzenli olarak gerçekleşeceği de bu etkinlikte duyuruldu.