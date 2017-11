Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar." dedi.



Ekonomi Bakanlığınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalarda görevli personelin, sağlanan destekler ve uygulamalar konusunda bilgilendirilerek iletişim noktası olarak görev yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla "İletişim Noktaları Eğitim Programı" düzenlendi.



Fatih Metin, Bakanlıktaki programda yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin dış ticareti artırmak olduğunu söyledi.



İhracatın tabana yayılmasını istediklerine işaret eden Metin, bu amaçla TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi, sanayici ve iş adamları dernekleriyle çalıştıklarını dile getirdi.



Metin, bugüne kadar 341 dış ticaret eğitiminde 16 bin 528 katılımcıya eğitim verdiklerini, bu yıl 53 ilde 71 eğitim programı düzenleyerek 3 bin 866 iş insanına bu hizmeti sunduklarını bildirdi.



2017'de 25 ilde iş insanlarının kapısını çalarak, bin 109 firmayı ziyaret ettiklerini ifade eden Metin, "Son 15 yılda hükümetlerimiz döneminde oluşan güven ve istikrar sayesinde ekonomimiz büyüdü. Makro göstergelerin tamamında büyük bir ivme yakaladık. Bunun merkezinde ihracat var. İhracata dayalı büyüme modelini hayata geçirdik." diye konuştu.



Metin, Eximbank sayesinde finansa erişimi kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"40 milyar dolarlık finansı ihracatçılarımıza kazandırıyoruz. Dünyada Güney Kore'den sonra ihracatta finans desteği sağlayan ikinci ülkeyiz. Hedefimiz birinci olmak. Eximbank'ın öz sermayesini 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltiyoruz. Önümüzdeki dönemde dünyada mevcut ihracat payı içinde Eximbank üzerinden en fazla finans desteğini sağlamış ülke olacağız."



Bakanlık olarak KOBİ'lerin kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmak istediklerinin altını çizen Metin, ihracatçılara ve sanayicilere yılda 4 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.



Metin, "Sizlerin eğitimleriyle KOBİ'lerimizin sayısı yükselsin. Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar. İhracatçımızın 'Ben ihracat yapmak istiyorum.' demesi yeterli. Bakanlık olarak biz onların her adımını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, inovasyonu ve tasarımı esas alan anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Metin, şunları kaydetti:



"Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri ve teknolojileri destekliyoruz. Türkiye her alanda yeteneklerini geliştirdi. Sizler aldığınız eğitimlerle onları daha fazla bilgilendirerek, daha iyi şekilde yönlendirmekle sorumlusunuz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatımızın artırılması konusunda ne varsa bize aktarın. Bu işte sizlerin gayreti önemli. Ne gerekiyorsa Bakanlık olarak önerilerinize açığız."



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu da Türkiye'nin ortak bir hedefe kilitlendiğine işaret ederek, "Ülkemizi 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz. Son 35 yılda ihracatımızı 3 milyar dolardan 150 milyar dolara çıkardık yani 50 kat artırmışız." dedi.



TOBB camiası olarak son 15 yılda yeni marka şehirler çıkarmak, firmaların daha fazla ihracat yapması için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Murzioğlu, "Oda ve borsalarımızın kapasitesini artırdık. 250 oda ve borsamız Avrupa'nın en iyi odalarıyla aynı standartta, 5 yıldızlı hizmet verir hale geldi." ifadesini kullandı.



Murzioğlu, Ekonomi Bakanlığının ihracat için inanılmaz teşvik ve destekler verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Aklınıza gelebilecek her alanda büyük

imkanlar sunuluyor. Biz biliyoruz ama firmalarımızın

büyük bölümü ya bunları tam olarak bilmiyor ya da nasıl başvuracağını, ne

yapacağını bilemiyor. Odalarımızın her firmayla doğrudan

temasları var. Firmaların ihtiyaç ve taleplerini

biliyorlar. Buradaki 81 il ve akredite ilçe odalarımızın temsilcileri Ekonomi Bakanlığının faaliyetleri ve teşvikleri

hakkında bilgilendirilecekler, daha sonra da bulundukları bölgede Bakanlığımızın

birer temsilcisi gibi çalışarak firmalarımıza hizmet verecekler. Ekonomi

Bakanlığının yerelde uç beyleri olacaklar."