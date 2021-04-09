İletişim Fakültesi İLEDAK tarafından akredite edildi

Atatürk Üniversitesi iletişim Fakültesi, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından iki yıllığına akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi iletişim Fakültesi, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından iki yıllığına akredite edildi.

İletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" sahibi olan İLAD'a yapılan akreditasyon başvurusu sonrasında İLEDAK tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri 7 Nisan 2023 tarihine kadar akredite edilmiş oldu.

Ekip üyelerinin akademik süreçler, fiziki altyapı ve idari işleyiş bakımından yaptığı inceleme ve ilgili kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan sonuç raporu doğrultusunda İletişim Fakültesinin İLEDAK tarafından akredite edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu belge ile bölümün ilgili kriterler çerçevesinde kalitesinin tescillenmiş olduğunu söyledi.

İletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK Değerlendirme Ekibinin Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetler bakımından değerlendirdiğini aktaran Rektör Çomaklı, pek çok ölçüt değerlendirilerek eğitim amaçları, öğretim çıktıları, öğretim kadrosu, program altyapısı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ile organizasyon ve karar alma süreçlerine ilişkin birçok konunun incelediğini ifade etti.

Ülkemizin Önde Gelen İletişim Fakültelerinden Birisi Olduğu Tescillendi

İletişim Fakültesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmaların İLEDAK tarafından ödüllendirildiğini aktaran İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz: "Başlattığımız kalite ve akreditasyon çalışmalarımız sonucunda lisans programlarımız akredite oldu. İletişim Fakültemiz; kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen iletişim fakültelerinden birisi olduğu tescillendi. Bu adımın İletişim Fakültemiz ailesine hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesi, İLAD Garanti Markasını Kullanma Hakkını Elde Etti

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, TC Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim öğretim hizmetlerinde ve iletişime ilişkin temel alanlarda bir Garanti Markası olarak tanınıyor. İLAD'ın akredite ettiği İletişim Fakültesi lisans programları; yazılı, görsel ve işitsel tüm mecra ve tanıtımlarında İLAD Garanti Markasını kullanma hakkını elde etmiş sayılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı