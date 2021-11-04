AYDIN (Habermetre) - İletişim Fakültesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı Üniversitemiz İletişim Fakültesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 3 Kasım 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı.

İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından imzalanan protokol kapsamında, "Mehmet Akif Ersoy Yılı" olarak tanımlanan 2021 yılı itibariyle "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" adlı resim yarışması düzenlenecek.

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma kapsamında birinci olan eser Sebilurreşad Dergisi'nde kapak olarak yayınlanacak, ikinci ve üçüncü eser sahiplerine ise boya takımı ödül olarak verilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Kasım 2021 olarak belirlendi.

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