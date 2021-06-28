İletişim Fakültemizde 15 Temmuz Konulu Şiir Yarışması Düzenlendi
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İletişim Fakültemizde 15 Temmuz Konulu Şiir Yarışması Düzenlendi

İletişim Fakültemizde 15 Temmuz Konulu Şiir Yarışması Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Tirebolu İletişim Fakültesi Televizyonu (TİF TV)'nda yayınlanmak üzere organize edilen "Liselerarası 15 Temmuz Güzel Şiir Okuma Yarışması" finali ve ödül töreni Tirebolu Kaymakamımız Cevat Gün, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Tirebolu İletişim Fakültesi Televizyonu (TİF TV)'nda yayınlanmak üzere organize edilen "Liselerarası 15 Temmuz Güzel Şiir Okuma Yarışması" finali ve ödül töreni Tirebolu Kaymakamımız Cevat Gün, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Demirel ve İletişim Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Elmas'ın katılımlarıyla Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Elmas, "Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı milli mücadele tarihimizde ne kadar önemliyse 15 Temmuz günü yaşananlar da demokrasi tarihimiz için o denli önemlidir. Rabbimden duam ve niazım, milletimizin bir daha böyle bir demokrasi karşıtı müdahale ile karşılaşmamasıdır. "şeklinde görüşlerini özetledi.

Daha sonra İletişim Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu modaratörlüğünde finale kalan 15 Temmuz konulu şiirler, Tirebolulu lise öğrencileri tarafından okundu.

Programın son bölümünde ödül töreni gerçekleştirildi. İlk ödülü vermek üzere sahneye gelen Tirebolu Kaymakamı Cevat Gün, "Milletlerin tarihinde onları millet yapan önemli dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz da Türk milleti için böyle bir öneme sahiptir. Milletler kahramanları var oldukça yaşarlar. " diye konuştu. Ardından sahneye davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can konuşmasında, "Demokrasi bilinci toplumsal hafızamızın en önemli göstergesidir. 15 Temmuz günü İstanbul'da olayların bir anda tam göbeğinde kendimi buldum. Boğazın üzerinde uçan savaş uçaklarının sesleri hala kulaklarımda çınlıyor. Allah bir daha milletimize böyle bir durumu yaşatmasın. " sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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