İletişim Başkanlığından "Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin" kitabı

14.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:36

Türkiye, uluslararası alanda Filistin konusuna duyarlılığı artırmak için ortaya koyduğu çok boyutlu çalışmalara devam ediyor. İletişim Başkanlığı tarafından uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere "Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin" kitabı hazırlandı.



Türkiye, uluslararası alanda Filistin konusuna duyarlılığı artırmak için ortaya koyduğu çok boyutlu çalışmalara devam ediyor.



Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere "Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin" kitabı hazırlandı.



Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile birlikte Pakistan heyetine hediye edildi.



Kitabın, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında da masada yer alması dikkati çekti.



"Plan, asla kabul edilemez"



"Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin" kitabında, Filistin'in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu işgal ve ilhak planı detaylı bir şekilde ele alınıyor.



Kitapta ayrıca uluslararası kuruluşların ve devlet başkanlarının söz konusu plan hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı da yer alıyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" sözleri ile özetlenebilecek Türkiye'nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu kaydetti.



Uluslararası hukuka, BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan bu planın başarısız olmaya mahkum olduğunu ve uygulanabilirliğinin bulunmadığını belirten Altun, "Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı acı, işgal ve soykırım politikalarına bu defa izin verilmemelidir. Gerçek bir barış planı ancak uluslararası meşruiyet düzleminde ve Filistin'in haklarının göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA