İletişim Başkanlığından vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı Açıklaması

04.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:26

İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılıgˆıyla "elektrik ve dogˆal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir magˆduriyet yas¸anmaması ic¸in aldatıcı yo¨ntemlerle kredi kartı veya kis¸isel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı.

Son gu¨nlerde I·letis¸im Bas¸kanlıgˆı adı ve Cumhurbas¸kanlıgˆı logosu kullanılarak sahte bir site aracılıgˆıyla "elektrik ve dogˆal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya c¸alıs¸ıldıgˆının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"So¨z konusu siteye eris¸imin engellenmesi, sorumluların adalet o¨nu¨nde hesap vermesiyle ilgili gerekli is¸lemler gerc¸ekles¸tirilmis¸tir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandas¸larımızı dikkatli olmaya c¸agˆırıyoruz. Herhangi bir magˆduriyet yas¸anmaması ic¸in aldatıcı yo¨ntemlerle kredi kartı veya kis¸isel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA