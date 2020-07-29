İletişim Başkanlığından "Sümela Manastırı"na özel internet sitesi Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açıldı.

Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açıldı.

Restorasyon çalışmalarının ardından açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Sümela Manastırı'na özel internet sitesi, "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılıyor. Sümela Manastırı'nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detayların yer aldığı internet sitesinde bir de fotoğraf galerisi bulunuyor.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından siteye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sümela Manastırı'nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela'nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına sumela.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA