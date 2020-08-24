İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel "Kızıl Elma" marşı
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İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel "Kızıl Elma" marşı

İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı.

İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel
24.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:29

İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun marşı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, marşı resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a, Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" ifadelerini kullandı.

Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi'nden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, İstanbul'un fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz Destanı'ndan günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih Suresi'nin ilk ayetlerini okuması da yer aldı. Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:

"Canlar canının yolunda ancak

Kızıl elma hedefine ulaşılacak

Vadedilmiş olan ilahi nur Hak

Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak

Yeryüzü sükun huzur bulacak

Geliyoruz ey şanlı al bayrak

Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri

Allah-u Ekber arş ileri

Türk'ün askeri candır siperi

Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri

Allah Allah diyerek dönmeyiz geri

Vur ki inlesin zalimin sesi

Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem albayrağına

Bağlıyız gönülden canım vatana

Başlar koyar yoluna tüm cihanda

Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiye'm Allah aşkına

Tarihe bir daha damga vurmaya

Ey aziz millet vatan namına

Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt'te şahlanan Sultan Alparslan

Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan

Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan

Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan

Dirilişle yeniden yazıyor destan

İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan

İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt'te şahlanan Alparslan gibi

Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi

Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi

Hedefimiz kızıl elma marş ileri." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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