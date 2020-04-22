İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı "Balkonlardan okuyalım" daveti
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23 Nisan, Güncel, Haber

İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı "Balkonlardan okuyalım" daveti

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

22.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:26
İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı 'Balkonlardan okuyalım' daveti

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızı evlerinde, sağlıkla güvendeyken, ayrı evlerde ama aynı coşku ve neşe ile bir araya getiriyoruz. Yalnız çocuklarımızı değil bütün vatandaşlarımızı, ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına, pencerelerine çağırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız ve Meclisimizin açılışının 100. yılını hep birlikte kutlamak için haydi Türkiye, çocuklarımızla saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için bayraklar ellerimizde balkonlardayız, pencerelerdeyiz."

İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı 'Balkonlardan okuyalım' daveti

Kaynak: AA

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