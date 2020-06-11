İletişim Başkanlığından 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında açıklama
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İletişim Başkanlığından 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında açıklama

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğu belirtilirken "Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen, çalışan emek vermiş ve alın teri dökmüştür.

İletişim Başkanlığından 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında açıklama
11.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:40

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğu belirtilirken "Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen, çalışan emek vermiş ve alın teri dökmüştür. Bu gerçeğe rağmen, sosyal medya başta olmak üzere diğer medya mecralarında İstanbul Yeditepe Konserleri'ne ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır." denildi.

İletişim Başkanlığından 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde alınan tedbirlerden etkilenen bütün bireylere ve sektörlere yönelik geniş bir yelpazede çok boyutlu ve kapsayıcı destekler sağlandığı bildirildi. Birçok sektör ve kesime destek sağlandığı belirtilen açıklamada, "Tek tek bireylere sunulan maddi destek başta olmak üzere, perakendeden ulaşıma, sanattan spora kadar birçok sektör ve kesim desteklenmiş, ülkemizin ve milletimizin bu süreci en az etkiyle atlatmasına gayret gösterilmiştir. Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektörü de yalnız bırakılmamıştır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Covid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde müzik camiasına destek amacıyla bir dizi konser etkinliği başlatılmıştır. Böylece hem sektörün çarklarının yeniden dönmesi sağlanmış hem de milletimizin müzisyenlerle ve kültür-sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkan doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen ve çalışanın emek verdiğini ve alın teri döktüğüne vurgu yapılırken, "19-26 Mayıs'ta 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' ile devam eden programa, normalleşme sürecinde 'İstanbul Yeditepe Konserleri' adlı yeni bir konser serisi eklenmiştir. 9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacaktır. Devletimizin sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdiği bu konserler sayesinde, müzisyeninden ses ve ışık teknisyenine, sahne amirinden teknik personele kadar binlerce sektör çalışanı için 3 ay sonra yeniden istihdam imkanı doğmuştur. Ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin 30 milyon liraya mal olduğu' şeklindeki bir yalanla etkinlikler karalanmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Bu gerçek dışı söylentilerle konserlerin arkasındaki binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri de yok sayılmaktadır. Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen, çalışan emek vermiş ve alın teri dökmüştür. Bu gerçeğe rağmen, sosyal medya başta olmak üzere diğer medya mecralarında İstanbul Yeditepe Konserleri'ne ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Nefretleriyle örülü karanlıklarında gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki müzik susmaz!" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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