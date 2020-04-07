İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
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Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

07.04.2020 01:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:20
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.45itibarıyla korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 30 bin 217 vaka, 649 ölüm, bin 312 kişi taburcu oldu. İtalya'da 132 bin 547 vaka, 16 bin 523 ölüm, 22 bin 837 kişi taburcu oldu. İspanya'da 135 bin 032 vaka, 13 bin 169 ölüm, 40 bin 437 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 708 vaka, 3 bin 3331 ölüm, 77 bin 078 kişi taburcu oldu. İran 60 bin 500 vaka, 3 bin 739 ölüm, 24 bin 236 kişi taburcu oldu. Fransa'da 98 bin 010 vaka, 8 bin 911 ölüm,17 bin 250 taburcu kişi oldu. ABD'de 356 bin 414 vaka, 10 bin 490 ölüm, 19 bin 247 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'ta 51 bin 608 vaka, 5 bin 373 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 18 bin 803 vaka, bin 867 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Almanya'da 101 bin 558 vaka, bin 662 ölüm, 28 bin 700 kişi taburcu oldu"

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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