İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı
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İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı

İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı.

01.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:13
İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı

İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı.


İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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