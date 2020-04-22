İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla saat 21: 00'da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşı'nın okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.

İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla saat 21: 00'da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşı'nın okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı. İletişim Başkanlığı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla saat 21.00'da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşı'nın okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı. İletişim Başkanlığının hazırladığı videoda, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını ailelerine vererek saat 21.00'de balkonda hazır bulunduğu görüntüler anlatıldı. - ANKARA Kaynak: İHA