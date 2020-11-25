İletişim Başkanlığı ve kamu bankalarından kadına şiddete karşı "saklama, görmezden gelme" çağrısı
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İletişim Başkanlığı ve kamu bankalarından kadına şiddete karşı "saklama, görmezden gelme" çağrısı

25.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:06
İletişim Başkanlığı ve kamu bankalarından kadına şiddete karşı

İletişim Başkanlığının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan filmlerde, kadına yönelik şiddete karşı etkili mücadelenin "saklama"dan ve...

İletişim Başkanlığının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan filmlerde, kadına yönelik şiddete karşı etkili mücadelenin "saklama"dan ve "görmezden gelme"den yapılabileceği mesajı verildi.

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet edildi.

Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulanıyor. Kadına şiddete meyilli erkeklerin konu alındığı serinin diğer filmlerinde ise sorunun temelinin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı belirtilerek, kadına şiddetin onu destekleyen veya görmezden gelen çevreden güç aldığına dikkat çekiliyor. Filmlerde şiddet gösteren kişi her kim olursa olsun asla hoş görülmemesi, görmezden gelinmemesi ve bu insanlık suçuna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında 'susma', yaşadıklarını 'saklama' diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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