Son dakika haber... İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tecrübesini 'turkiyestopscovid.com' da anlattı
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Son dakika haber... İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tecrübesini 'turkiyestopscovid.com' da anlattı

11.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:01
Son dakika haber... İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tecrübesini 'turkiyestopscovid.com' da anlattı

Son dakika haberine göre İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yürüttüğü mücadeleyi anlatan 'turkiyestopscovid.com' internet sitesini hizmete açtı.

İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yürüttüğü mücadeleyi anlatan 'turkiyestopscovid.com' internet sitesini hizmete açtı.

İletişim Başkanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020'den bu yana Türkiye'nin salgınla bir yıl boyunca yürüttüğü etkin mücadeleyi anlatan turkiyestopscovid.com internet sitesini açtı. 'İnsanlık İçin' sloganıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan turkiyestopscovid.com internet sitesi, Türkiye'nin süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye modelinin anlatıldığı sitede, Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan ekonomik desteklere kadar geniş bir alanda uygulamaya aldığı faaliyetlere yer veriliyor. Site, Türkiye'nin küresel düzeyde salgının önlenmesi için yaptığı katkılara ilişkin bilgileri de içeriyor.

ALTUN: DEVLETİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana tam bir yıl geçti. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içerisinde gece gündüz demeden çalıştı. Bugün de aynı titizlikle aziz milletimiz ve insanlık için koronavirüsle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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