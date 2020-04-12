İletişim Başkanlığı: "Sayın Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna...
İletişim Başkanlığı: "Sayın Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır.
12.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:47
İletişim Başkanlığı: "Sayın Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA