İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi
İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yaşanan gelişmeleri tablo üzerinden açıkladı.
25.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:58
İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yaşanan gelişmeleri tablo üzerinden açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "İlk olarak aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.
Haber: ANKARA,
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA