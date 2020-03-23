İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi
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Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İLETİŞİM Başkanlığınca yapılan bilgilendirme metninde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, salgına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler aktarıldı.

23.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:32
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İLETİŞİM Başkanlığınca yapılan bilgilendirme metninde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, salgına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler aktarıldı. Bilgilendirmede ayrıca, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler de yer aldı.

İletişim Başkanlığı, güvenlik ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. 10 sayfalık bilgilendirme metninde, bölgede ve dünyada öne çıkanlar, koronavirüs salgını, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz alt başlıkları altında ele alındı. Bilgilendirmede ayrıca, ulusal makamların açıklamaları, uluslararası resmi açıklamalar, uluslararası medya yansımaları ve yorum-analiz kısımları yer aldı.

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DEĞİŞİKLİKTüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin bu gece itibarıyla sadece 'paket servis' ve 'gel-al' benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği hatırlatılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yapıldı. Buna göre; yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında, kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar sınırlamadan muaf tutulacak" denildi. Bilgilendirmede ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.'DÜNYA GENELİNDE 13 BİN 69 KİŞİ ÖLDÜ VE 95 BİN 829 KİŞİ İYİLEŞTİ'Salgına ilişkin dünyadaki gelişmelerin de aktarıldığı bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: "Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. İtalya'da bir ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile başlayan ve bugün itibarıyla 4825'i ölü, toplam Kovid-19'lu sayısı 53 bin 578 ulaştı. İran'da Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi. İspanya'da Kovid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi. Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 308 bin 547 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 13 bin 69 kişi öldü ve 95 bin 829 kişi iyileşti."'IRAK KUZEYİNDE 5, MARDİN KIRSALINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Terörle mücadele çalışmalarının aktarıldığı başlıkta ise Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda bugün 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.Bilgilendirmede, Doğu Akdeniz bölgesindeki çalışmalara ilişkin ise, "Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Deniz Kuvvetlerimizin komutasında koronavirüs tedbirleri alınarak icra edilen Odak Harekatı'na TCG BÜYÜKADA korvetimiz ve TCG GÜR denizaltımız ile İtalyan ITS PRINI denizaltısı ve Yunan HS PAPANIKOLIS denizaltısı iştirak ediyor" denildi.Bilgilendirmenin yorum-analiz kısmında ise Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı tedbirler ile koronavirüs belirtilerinin; grip, nezle ve alerji arasındaki farkları belirtildi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

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