İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı İLETİŞİM Başkanlığı, koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Hayat Eve Sığar' mesajı ile bir video yayınladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Hayat Eve Sığar' mesajı ile bir video yayınladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, 'Hayat Eve Sığar' başlığı ile videolu bir mesaj paylaşıldı. Paylaşımda, "Evde kalarak, hayatın eve sığabileceğini gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler. Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA