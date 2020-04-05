İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 1 miyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 27 bin 069 vaka, 574 ölüm, 1042 taburcu,İtalya: 128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm, 21 bin 815 taburcu,İspanya: 130 bin 759 vaka, 12 bin 418 ölüm, 38 bin 080 taburcu,ABD: 327 bin 871 vaka, 9 bin 325 ölüm, 16 bin 700 taburcu,Fransa: 89 bin 953 vaka, 8 bin 78 ölüm, 15 bin 438 taburcu,Birleşik Krallık: 47 bin 806 vaka, 4 bin 934 ölüm, 135 taburcu,İran: 58 bin 226 vaka, 3 bin 603 ölüm, 19 bin 736 taburcu,Çin: 81 bin 669 vaka, 3 bin 329 ölüm, 76 bin 964 taburcu,Hollanda: 17 bin 851 vaka, 1766 ölüm, 250 taburcu,

Almanya: 98 bin 765 vaka, 1524 ölüm, 26 bin 400 taburcu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA