İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

28.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:45
İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: Türkiye: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm, 70 taburcu,İtalya: 92 bin 472 vaka, 10 bin 023 ölüm, 12 bin 384 taburcu,İspanya: 72 bin 248 vaka, 5 bin 812 ölüm,12 bin 285 taburcu,Çin: 81 bin 394 vaka, 3 bin 295 ölüm, 74 bin 971 taburcu,İran: 35 bin 408 vaka, 2 bin 517 ölüm, 11 bin 679 taburcu,Fransa: 32 bin 964 vaka, 1995 ölüm, 5 bin 700 taburcu,ABD: 112 bin 377 vaka, 1873 ölüm, 3 bin 219 taburcu,Birleşik Krallık: 17 bin 89 vaka, 1019 ölüm, 135 taburcu,Hollanda: 9762 vaka, 639 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 53 bin 340 vaka, 399 ölüm, 6 bin 658 taburcu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı Haberler
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Kalben Seda Sayan Basketbolcu Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Otobüs Beşiktaş
Şu an buradasınız: İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 00:15:46. #1.14#
title