İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: Türkiye: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm, 42 taburcu,İtalya: 86 bin 498 vaka, 9134 ölüm, 10 bin 950 taburcu,İspanya: 64 bin 059 vaka, 4934 ölüm, 9357 taburcu,Çin: 81 bin 340 vaka, 3292 ölüm, 74 bin 588 taburcu,İran: 32 bin 332 vaka, 2378 ölüm, 11 bin 133 taburcu,Fransa: 29 bin 155 vaka, 1696 ölüm, 4948 taburcu,ABD: 93 bin 329 vaka, 1384 ölüm, 2424 taburcu,Birleşik Krallık: 14 bin 543 vaka, 759 ölüm, 135 taburcu,Hollanda: 8603 vaka, 546 ölüm, 3 taburcu,Almanya: 49 bin 344 vaka, 304 ölüm, 5673 taburcu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA