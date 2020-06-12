İletişim Başkanlığı'ndan, basın mensuplarına, 'koronavirüse karşı hijyen paketi'
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İletişim Başkanlığı'ndan, basın mensuplarına, 'koronavirüse karşı hijyen paketi'

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, basın mensuplarına koronavirüse karşı koruyucu ekipman ve hijyen malzemeleri içeren destek paketleri gönderildi.

İletişim Başkanlığı'ndan, basın mensuplarına, 'koronavirüse karşı hijyen paketi'
12.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:12

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, basın mensuplarına koronavirüse karşı koruyucu ekipman ve hijyen malzemeleri içeren destek paketleri gönderildi. 

İletişim Başkanlığı, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını süresince görevlerini aralıksız sürdüren basın mensuplarına maske eldiven, ateş ölçer, kolonya, el dezenfektanı, antibakteriyel mendil gibi koruyucu ekipman ve hijyen malzemelerini içeren özel çantalar gönderdi. Paketler, Türkiye'de görev yapan yabancı basın mensuplarına da iletildi. Paketlerde, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Koronavirüsle Etkin Mücadelesi' kitabı ile birlikte, İletişim Başkanı Altun'un medya mensuplarına hitaben kaleme aldığı mektup da yer aldı. Altun mektubunda, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın zorlu bir mücadele verdiği bu süreçte doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve laborantlardan oluşan bir sağlık ordusunun cephe hattında faaliyet gösterdiğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında muhabirinden kameramanına kadar bütün medya çalışanlarının da çok önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı. Basın mensuplarının da görevleri esnasında sağlıklarını korumalarının önemine işaret eden Altun, medya mensuplarına gönderdikleri paketler için "Üstün gayretleriniz ve fedakarlığınız için milletimizin duyduğu minnettarlığın bir nişanesi' ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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