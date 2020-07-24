İletişim Başkanlığı'ndan, Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesi
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İletişim Başkanlığı'ndan, Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesi

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan, Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesi
24.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:02

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap hazırlandı. Üç dilde hazırlanan kitap, 'Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı', 'İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi', 'Ayasofya'nın Hukuki Statüsü', 'Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii', 'Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi' bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasına da yer verildi. Kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

'TARİHE NOT DÜŞMEK İSTEDİK'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, "İletişim Başkanlığı olarak bu çok değerli gelişmeyi tarihe not olarak düşmek istedik. Elinizdeki eser; Ayasofya'nın tarihi sembol ve değeriyle mimari özelliklerini öğrenmek isteyenler için detaylı birçok bilgiyi sunmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya'nın dini ve kültürel açılardan nasıl bir önem arz ettiği de bu kitapta ele alındı" ifadelerini kullandı.'İNTERNET SİTESİ DE AÇILDI'

İletişim Başkanlığı bünyesinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve kitaptaki bölümlerden oluşan 'ayasofyacamii.gov.tr' adlı internet sitesi de açıldı. İnternet sitesinde ayrıca, İletişim Başkanlığı arşivinden Ayasofya Camii fotoğraflarından oluşan özel bir bölüm de yer alıyor. Sitede Ayasofya'nın açılışı dolayısıyla vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade ettikleri mesajların yer aldığı 'Gönüllerde Ayasofya' bölümüne de ulaşılabiliyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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