İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında etkinlikler düzenleyecek

02.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:38

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün "Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks)" panel serisi kapsamında Londra Naval and Military Club'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" başlıklı panel düzenlenecek.

Türkiye'nin NATO için, NATO'nun da Türkiye için öneminin ele alınacağı panelin ardından Türk heyeti, "Financial Times Editörler Kurulu" üyeleriyle bir araya gelecek.

Türk heyeti, yarın da NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek ve değişen dünyada NATO'nun öneminin ve geleceğinin ele alınacağı "NATO Engages: Innovating the Alliance" temalı yan etkinliğe katılacak.



Heyet, 4 Aralık Çarşamba günü eski Muhafazakar Parti milletvekili ve Birleşik Krallık AB'den Çıkış (Brexit) Bakanı'nın eski Özel Danışmanı Nick de Bois başkanlığında, "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" (Conservative Friends of Turkey-CFT) yuvarlak masa toplantısında yer alacak.

Olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutlarının ele alınacağı toplantıda ikili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA