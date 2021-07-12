İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu KGC'yi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu KGC'yi ziyaret etti

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu KGC'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KGC lokalinde gerçekleşen ziyarette, bir süre önce vefat eden eski Veli Altınkaya için başsağlığı dileklerinde bulunan Uğurlu, KGC yeni başkanı Metin Kösedağ'a da başarı diledi.

KGC'nin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Uğurlu, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti sadece Kayseri'de değil, Türkiye genelinde en güçlü cemiyetlerden biri. Hem gazetecilik yaptığım dönemden hem de şimdiki görevimden takip ettiğim kadarıyla biliyorum, bu gücünü birlik ve beraberliğinden alıyor." dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliklerinin İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceğini ifade eden Uğurlu, anmaların daha görkemli ve düzenli olmasına adına bu kararın alındığı, Kayseri'de de 15 Temmuz'da önemli anma etkinlikleri düzenleneceğini sözlerine ekledi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Uğurlu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, desteklerini her ortamda hissettiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de KGC olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerde Uğurlu'nun desteğini beklediklerini belirten Kösedağ, önümüzdeki yıllarda gazeteciler arasında bölgesel bir yarışmaya imza atmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Erdoğan: 'Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Erdoğan: "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Kartal Tibet Burak Özçivit Sertab Erener
Spor Salih Uçan Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu KGC'yi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:30:17. #1.16#

title