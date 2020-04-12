İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Güncel

İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir

CUMHURBAŞKANI İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı.

12.04.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:59
İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir
CUMHURBAŞKANI İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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