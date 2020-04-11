İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Saat 21.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 52 bin 167 vaka, bin 101 ölüm, 2 bin 965 kişi taburcu oldu. İtalya'da 152 bin 271 vaka, 19 bin 468 ölüm, 28 bin 580 kişi taburcu oldu. İspanya'da 161 bin 852 vaka, 16 bin 353 ölüm, 59 bin 109 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 953 vaka, 3 bin 339 ölüm, 77 bin 525 kişi taburcu oldu. İran 70 bin 029 vaka, 4 bin 337 ölüm, 41 bin 947 kişi taburcu oldu. Fransa'da 129 bin 654 vaka, 13 bin 832 ölüm, 26 bin 391 taburcu kişi oldu. ABD'de 521 bin 714 vaka, 20 bin 064 ölüm, 28 bin 580 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'ta 78 bin 991 vaka, 9 bin 875 ölüm, 344 kişi taburcu oldu. Belçika'da 28 bin 018 vaka, 3 bin 346 ölüm, 5 bin 986 kişi taburcu oldu. Almanya'da 123 bin 826 vaka, 2 bin 736 ölüm, 53bin 913 kişi taburcu oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA