İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU TÜRKİYE 129.491 3.520 73.285 ABD 1.223.965 71.136 192.177 BİRLEŞİK KRALLIK 194.990 29.427 ------------ İTALYA 213.013 29.315 85.231 İSPANYA 250.561 25.613 154.718 FRANSA 170.551 25.531 52.736 BELÇİKA 50.509 8.016 12.441 BREZİLYA 108.620 7.367 45.815 ALMANYA 166.490 6.993 135.100 İRAN 99.970 6.340 80.475

Kaynak: AA