İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
05.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:36
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|TÜRKİYE
|129.491
|3.520
|73.285
|ABD
|1.223.965
|71.136
|192.177
|BİRLEŞİK KRALLIK
|194.990
|29.427
|------------
|İTALYA
|213.013
|29.315
|85.231
|İSPANYA
|250.561
|25.613
|154.718
|FRANSA
|170.551
|25.531
|52.736
|BELÇİKA
|50.509
|8.016
|12.441
|BREZİLYA
|108.620
|7.367
|45.815
|ALMANYA
|166.490
|6.993
|135.100
|İRAN
|99.970
|6.340
|80.475
Kaynak: AA