İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 61.049 1.296 3.957 ABD 577.332 23.077 33.907 İtalya 159.516 20.465 35.435 İspanya 169.496 17.489 64.727 Fransa 136.779 14.967 27.718 Birleşik Krallık 88.621 11.329 344 İran 73.303 4.585 45.983 Belçika 30.589 3.903 6.707 Çin 82.160 3.341 77.663 Almanya 128.208 3.043 64.300

Kaynak: AA