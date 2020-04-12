İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
12.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:32
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|56.956
|1.198
|3.446
|ABD
|545.934
|21.474
|31.120
|İtalya
|156.363
|19.899
|34.211
|İspanya
|166.019
|16.972
|62.391
|Fransa
|132.591
|14.393
|27.186
|Birleşik Krallık
|84.279
|10.612
|344
|İran
|71.686
|4.474
|43.894
|Belçika
|29.647
|3.600
|6.463
|Çin
|82.052
|3.339
|77.525
|Almanya
|126.656
|2.908
|60.300
Kaynak: AA