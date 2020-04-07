İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

07.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:40
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 222 bin 868 test yapıldığı, 34 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildiği, 725 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1582 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye34.1097251.582
İtalya135.58617.12724.392
İspanya140.51113.89743.208
ABD386.10412.24221.316
Fransa109.06910.32819.337
Birleşik Krallık55.2426.159135
İran62.5893.87227.039
Çin81.7403.33177.167
Hollanda19.5802.101250
Belçika22.1942.0354.157

Kaynak: AA

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