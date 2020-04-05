İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 27.069 574 1042 İtalya 128.948 15.887 21.815 İspanya 130.759 12.418 38.080 ABD 327.871 9.325 16.700 Fransa 89.953 8.078 15.438 Birleşik Krallık 47.806 4.934 135 İran 58.226 3.603 19.736 Çin 81.669 3.329 76.964 Hollanda 17.851 1.766 250 Almanya 98.765 1.524 26.400

Kaynak: AA