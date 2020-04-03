İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 75 bini geçtiği, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 227 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 20.921 425 484 İtalya 119.827 14.681 19.758 İspanya 117.710 10.935 30.513 ABD 265.506 6.786 11.983 Fransa 64.338 6.507 14.008 Birleşik Krallık 38.168 3.605 135 Çin 81.620 3.322 76.571 İran 53.183 3.294 17.935 Hollanda 15.723 1.487 250 Almanya 89.838 1.230 24.575

Kaynak: AA