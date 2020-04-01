İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 15.679 277 333 İtalya 110.574 13.155 16.847 İspanya 102.136 9.053 22.647 ABD 205.036 4.516 8.745 Fransa 56.989 4.032 9.444 Çin 81.554 3.312 76.238 İran 47.593 3.036 15.473 Birleşik Krallık 29.474 2.352 135 Hollanda 13.614 1.173 250 Almanya 76.544 858 18.700

Kaynak: AA