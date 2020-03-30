İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 10.827 168 162 İtalya 101.739 11.591 14.620 İspanya 85.195 7.340 16.780 Çin 81.470 3.304 75.700 Fransa 44.550 3.024 7.927 ABD 152.631 2.817 5.211 İran 41.495 2.757 13.911 Birleşik Krallık 22.141 1.408 135 Hollanda 11.750 864 250 Almanya 63.929 560 9.211

Kaynak: AA