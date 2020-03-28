İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 7.402 108 70 İtalya 92.472 10.023 12.384 İspanya 72.248 5.812 12.285 Çin 81.394 3.295 74.971 İran 35.408 2.517 11.679 Fransa 32.964 1.995 5.700 ABD 112.377 1.873 3,219 Birleşik Krallık 17.089 1.019 135 Hollanda 9.762 639 3 Almanya 53.340 399 6.658

Kaynak: AA