İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 5.698 92 42 İtalya 86.498 9.134 10.950 İspanya 64.059 4.934 9.357 Çin 81.340 3.292 74.588 İran 32.332 2.378 11.133 Fransa 29.155 1.696 4.948 ABD 93.329 1.384 2.424 Birleşik Krallık 14.543 759 135 Hollanda 8.603 546 3 Almanya 49.344 304 5.673

Kaynak: AA