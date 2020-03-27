İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 3.629 75 26 İtalya 80.589 8.215 10.361 Çin 81.285 3.287 74.051 İspanya 56.197 4.145 7.015 ABD 80.071 1.151 1.864 Almanya 43.646 239 5.673 İran 29.406 2.234 10.457 Fransa 29.155 1.696 4.948 Hollanda 7.431 434 3 Birleşik Krallık 11.658 578 135

Kaynak: AA