İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
26.03.2020 00:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:52
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|2.433
|59
|26
|İtalya
|74.386
|7.503
|9.362
|İspanya
|47.611
|3.445
|5.367
|Çin
|81.218
|3.281
|73.650
|İran
|27.017
|2.077
|9.625
|Fransa
|25.233
|1.331
|3.900
|ABD
|64.765
|910
|393
|Birleşik Krallık
|8.264
|435
|135
|Hollanda
|6.412
|356
|3
|Almanya
|37.323
|206
|3.547
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Kaynak: AA