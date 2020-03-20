İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 19 Mart 2020, saat 21: 00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA