İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu Türkiye 359 4 - Çin 80,928 3,245 70,420 İtalya 41,035 3,405 4,440 İran 18,407 1,284 5,979 İspanya 17,963 830 1,107 Almanya 15,320 44 115 Fransa 10,995 372 602 Güney Kore 8,565 91 1,947 ABD 11,780 176 108 İngiltere 3,269 144 65

Kaynak: AA