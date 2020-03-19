İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
19.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:44
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 235 bini geçtiği, 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 85 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|191
|3
|-
|Çin
|80.928
|3.245
|70.420
|İtalya
|41.035
|3.405
|4,440
|İran
|18.407
|1.284
|5.979
|İspanya
|17.395
|803
|1.107
|Almanya
|14.544
|43
|113
|Fransa
|9.134
|264
|602
|Güney Kore
|8.565
|91
|1.947
|ABD
|11.348
|167
|108
|İngiltere
|2.692
|137
|65
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Kaynak: AA