İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 235 bini geçtiği, 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 85 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu Türkiye 191 3 - Çin 80.928 3.245 70.420 İtalya 41.035 3.405 4,440 İran 18.407 1.284 5.979 İspanya 17.395 803 1.107 Almanya 14.544 43 113 Fransa 9.134 264 602 Güney Kore 8.565 91 1.947 ABD 11.348 167 108 İngiltere 2.692 137 65

Kaynak: AA