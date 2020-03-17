İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Politika

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

17.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:54
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçtiği, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 47 - -
Çin 80.881 3.226 68.715
İtalya 31.506 2.503 2.941
İran 16.169 988 5.389
İspanya 11.409 510 1028
Güney Kore 8.320 81 1401
Almanya 8.604 23 67
Fransa 6.633 148 12
ABD 5.696 97 74
İngiltere 1950 71 52

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Kaynak: AA

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